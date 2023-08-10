رئيس مجلس إدارة مؤسسة إلياس حنا التراثية يزور مطران حلب للسريان الأرثوذكس

زار الملفونو الياس حنا مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الياس حنا التراثية والخيرية بحلب يرافقه أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة، المطران بطرس قسيس مطران أبرشية حلب واللاذقية للسريان الأرثوذكس وذلك بحضور أعضاء المجلس الملي.

دار الحديث حول أعمال المؤسسة في حلب واللاذقية حيث أشاد المطران بطرس قسيس بالأعمال الخيرية والتراثية التي تقوم بها المؤسسة والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أبناء شعبنا في أرض الوطن والعمل على إحياء التراث السرياني واللغة السريانية..متمنيا للمؤسسة دوام التقدم.

بدوره أكد الملفونو الياس حنا بأن الهدف الأساسي للمؤسسة هو خدمة أبناء شعبه وأهمية التعاون بين الطرفين لتحقيق هذا الهدف معربا عن استعداده لتقديم الدعم اللازم.. كما هنأ أعضاء المجلس الملي الجديد متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم.