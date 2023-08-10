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الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس مجلس إدارة مؤسسة إلياس حنا التراثية يزور مطران حلب للسريان الأرثوذكس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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زار الملفونو الياس حنا مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الياس حنا التراثية والخيرية بحلب يرافقه أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة، المطران بطرس قسيس مطران أبرشية حلب واللاذقية للسريان الأرثوذكس وذلك بحضور أعضاء المجلس الملي.

دار الحديث حول أعمال المؤسسة في حلب واللاذقية حيث أشاد المطران بطرس قسيس بالأعمال الخيرية والتراثية التي تقوم بها المؤسسة والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أبناء شعبنا في أرض الوطن والعمل على إحياء التراث السرياني واللغة السريانية..متمنيا للمؤسسة دوام التقدم.

بدوره أكد الملفونو الياس حنا بأن الهدف الأساسي للمؤسسة هو خدمة أبناء شعبه وأهمية التعاون بين الطرفين لتحقيق هذا الهدف معربا عن استعداده لتقديم الدعم اللازم.. كما هنأ أعضاء المجلس الملي الجديد متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم.

 

 

الملفونو الياس حنا مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الياس حنا التراثية والخيرية بحلب المطران بطرس قسيس مطران أبرشية حلب واللاذقية للسريان الأرثوذكس المجلس الملي