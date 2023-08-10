نتيجة لحدوث كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجىء بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ).

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل المفاجىء الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء اعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

ونتقل على الفور اللواء خالد عبد العال – محافظ القاهرة و المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح ، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125