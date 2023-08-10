فرنسا ومالي تتبادلان وقف تأشيرات دخول مواطني البلدين

أعلنت فرنسا ومالي وقف تأشيرات دخول مواطنيهما إلى البلدين، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها.

وفي وقتٍ سابق، نشرت الخارجية المالية، في بيانٍ نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أنها علمت على نحو مفاجئ، عبر وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الفرنسية صنَّفت مالي في المنطقة الحمراء على خلفية "توترات إقليمية قوية" مفترضة، لتتخذ الوزارة خطوة مماثلة لتعليق الوزارة، إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية لمالي في فرنسا حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن السفارة الفرنسية في باماكو، أوقفت إصدار التأشيرات وأغلقت مركز التأشيرات ومركز الاتصال "كاباجو".