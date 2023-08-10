رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعتمد مجلس الإدارة التنفيذي للدورة الثامنة

أصدر الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي المسرح الشبابي، قرارًا إداريًا باعتماد مجلس الإدارة التنفيذي المنوط بتنفيذ فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المزمع إقامته في الفترة من 25-30 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.

وصرح الغرباوي، بأن هذا الاعتماد يمثل مرحلة جديدة ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير المهرجان والتي تأتي ضمن خطط اللجنة العليا للمهرجان بالاعتماد على تدريب وتأهيل المورد البشري الشاب ليستطيع القيادة في مجال الإدارة الثقافية .

وشمل القرار تجديد الثقة في ندى عزيز المدير التنفيذي للمهرجان ومحمد طارق المدير التنفيذي المساعد ومادونا سمير سكرتير المهرجان مع الدفع بالطاقات الشابة المتميزة لأول مرة هذا العام وعلى رأسهم عز الدين حافظ مقرر لجان المهرجان و سارة ميزار مدير مكتب رئيس المهرجان .

وأعربت الدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان عن سعادتها البالغة بتقديم تلك الوجوة الشابة التي بدأت منذ عدة سنوات بالتطوع للعمل بالمهرجان والآن أصبحوا يمثلون الركيزة الأساسية لإدارة المهرجان .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الحالية اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

received_1000478754412179

received_7202505176444112

received_1774218979680336