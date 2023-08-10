إيشارب ومخدة.. ربة منزل تنهي حياة طفلها بطريقة بشعة في الدقهلية والسبب غريب

تخلصت ربة منزل من قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، من نجلها البالغ 4 أعوام خنقًا باستخدام إيشارب حريمي ووسادة، انتقامًا من أهل زوجها بعد ادعائها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود اشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أيمن بدوي، مأمور المركز، بوصول الطفل "مصطفى .ا.ع"،4 سنوات ومقيم قرية كفر الروك ، جثة هامدة بصحبة والدته إسراء.أ.ع"،23 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وبه تجمع دموي وسحجات بالرقبة من الأمام والخلف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبسؤال الأم قررت انها تقيم طرف والدها بعد سفر زوجها خارج البلاد وانه حال انقاذ نجلها تبين لها وفاته ولم تعلل سببًا للوفاة.

كلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة السنبلاوين لكشف غموض وتفاصيل الحادث.

تبين أن وراء الواقعة قيام الأم بالتخلص من نجلها "خنقًا" أثناء نومه باستخدام إيشارب ووسادة.

بمواجهة الأم المتهمة أقرت واعترفت بارتكاب واقعة التخلص من نجلها بإستخدام "ايشارب حريمي" ووضع وسادة علي وجهه حتى فارق الحياة.

واضافت المتهمة انها شرعت في تنفيذ جريمتها بعد قيام أهل زوجها بالتشهير بها واشاعة سوء سلوكها وتحريض زوجها الذي يعمل بالخارج على طلاقها فأقدمت على ذلك انتقامًا من أهل زوجها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.