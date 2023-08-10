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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعرف على مميزات برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلنت كلية هندسة المطرية عن برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات وهو برنامج بنظام الساعات المعتمدة، حيث يجمع البرنامج بين التخصصات الميكانيكية والكهربائية بكليتي الهندسة بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمد حسين ربيع عميد الكلية.

يعد البرنامج الأول فى الجامعات الحكومية فى مصر فى هذا المجال، ويشمل البرنامج دراسة للسيارات الذكية Intelligent Vehicles، هذا بالإضافة إلى السيارات الكهربائية والمهجنه.
وتكون الدراسة فى برنامج هندسة الميكاترونكس تركز على التصميمات الحديثة في السيارات ( السيارات الكهربائية والمهجنة)، ودراسة نظم التحكم والاليكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية، ويتيح البرنامج إمكانية التدريب خارج مصر فى اليابان وامريكا وانجلترا، وكذلك المشاركة فى المسابقات الدولية فى مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة.

ويقبل البرنامج الطلاب الجدد من الثانوية العامة  المقبولين بالكلية أو المقبولين بأى كلية هندسة حكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي  خلال أربع سنوات  بمعدل (١٦٠ ساعة معتمدة )، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة هندسة السيارات والاتصالات والاليكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكى من كليات الهندسة المختلفة .

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