بالصور.. رفع 266 حالة إشغال وتحرير 8 مخالفات لخط السير

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد 266 حالة إشغالات من الكافيهات و الأكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاة والمرور وللمحافظه على النظام والانضباط وتمت الحملة بشارعي: "محي الدين أبو العز، والتحرير، والسودان"، كما تم أثناء الحملة ضبط حركة السرفيس وتحرير عدد 8 مخالفات لخط السير.

جاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء أمني بقيادة المقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطه المرافق، وذلك بتواجد كافة الإدارات المعنية وشرطة المرافق.

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفوري حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين.