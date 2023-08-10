واشنطن «قلقة جدًا» على صحة رئيس النيجر

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أنها "قلقة جدا" على صحة رئيس النيجر، محمد بازوم، بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، هاتفيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحافيين إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته".

كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية مع رئيس النيجر، محمد بازوم، دعا في أعقابها المجلس العسكري إلى إطلاق سراحه هو وعائلته.

وذكرت واشنطن، في وقت سابق، أنها لا تزال تأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها.

وعقدت نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في وقت سابق، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة لقوات النيجر المسلحة، موسى سالو بارمو، فضلا عن ثلاثة من أقرب مساعديه، حيث قالت في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن "تصرفات الجيش الذي استولى على السلطة في النيجر، لا تتوافق مع دستور البلاد، لكن الولايات المتحدة ستواصل البحث عن سبل دبلوماسية لحل النزاع".

كما كشفت شبكة "سي إن إن" أن زيارة، فيكتوريا نولاند، إلى النيجر كانت غير مثمرة، على الرغم من محادثاتها "الصريحة".