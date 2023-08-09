مصرع 3 شباب من الفيوم في حادث تصادم بطريق الفرافرة

لقى 3 شباب من محافظة الفيوم مصرعهم، فى حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص على طريق الفرافرة - الواحات البحرية، وعلى الفور أنتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى إيداع الجثث فى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص بمنطقة الكيلو 20 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 3 اشخاص. من محافظه الفيوم وهم: محمد احمد الربعاوي 23 سنه، ومحمد علي عويس نخاله 22سنه، ومحمد علام سويدان 24 سنه.

وكشفت التحريات بأن الشبان الثلاثه كانوا في طريقهم إلى العمل بإحدي مزارع الزيتون.

وجري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الامنيه التي تتولى التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان الشباب الثلاثه الي ذويهما فور الإنتهاء من إستخراج تصريح الدفن.