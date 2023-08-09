«كاف» يعلن إحالة صامويل إيتو للتحقيق

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، إحالة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للتحقيق؛ بسبب السلوك غير اللائق.

إيتو، أسطورة كرة القدم الكاميرونية، ونجم برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان السابق، تولى رئاسة الاتحاد الكاميروني في 11 ديسمبر 2021، وكان له الفضل الكبير في استضافة بلاده لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من يناير حتى فبراير 2022.

ولم يشر «كاف» إلى طبيعة السلوك غير اللائق الذي صدر من إيتو، لكن هنري نجالا كوان نائب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الأسبق، أكد أن أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون الأول وفريق مانشستر يونايتد الحالي، عانى بسبب صامويل إيتو بعد استبعاده من كأس العالم قطر 2022.

وكشف هنري نجالا كوان، العديد من الأمور الخفية في الاتحاد الكاميروني، خلال حواره مع شبكة «كادينا كوبيه» الإسبانية، وأطلق تصريحات نارية ضد إيتو.

ونشر «كاف»، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، قائلًا: ينظر كاف في تلك الطلبات بناء على قوانين ولوائح الاتحاد.

وأضاف البيان: وفي حين أن الادعاءات خطيرة للوهلة الأولى لكن يُفترض إن إيتو بريء إلى أن ترى هيئة قضائية خلاف ذلك.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد التحقيق مع صامويل إيتو، ولم يصدر أي إعلان آخر أثناء استمرار التحقيقات، وسيصدر بيانًا رسميًا مع نهايتها.