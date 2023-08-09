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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"شعيب" يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة مرسى مطروح

شعيب يعتمد المخطط
"شعيب" يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة مرسى مطروح
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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المخطط الاستراتيجى لمدينة مرسى مطروح، تمهيدا لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. 
جاء ذلك بعد موافقة هيئه عمليات القوات المسلحة على المخطط، مؤكدا أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية وتنفيذا للاشتراطات البنائية الجديدة. 
من جانبها أكدت المهندسة امل عرفة مدير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أنه جارٍ العمل بالمخطط الاستراتيجى لمدينتى النجيله وسيوة، كما أنه جارٍ تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين بعد إضافة مساحة ٢٧٨ فدان للحيز العمراني. 

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