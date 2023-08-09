لطيفة تطرح ثاني أغاني ألبومها الصيفي "‏mon amour‏"

طرحت النجمة لطيفة ثاني أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023" عبر قناتها الرسمية بموقع ‏الفيديوهات العالمي يوتيوب،

تحمل الأغنية اسم "‏mon amour‏ - مون آمور"، وذلك بعد ‏تخطي أول أغاني الألبوم "طب اهو" 6 مليون مشاهدة في فترة وجيزة.‏

أغنية "مون آمور" كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي، وقامت ‏لطيفة بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في جنوب فرنسا بمدينة موناكو، وظهرت لطيفة خلال ‏الكليب بعدة إطلالات متنوعة، وفي أجواء احتفالية مبهجة تتناسب مع كلمات وألحان الأغنية.‏

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، أنها اختارت أغنية "‏mon amour‏" لأن بها مصطلحات ‏جديدة على مستوى الكلمة والألحان، مضيفة أن الأغنية تحمل الكثير من البهجة والسعادة ‏والأجواء المفرحة التي تعطي طاقة إيجابية للجمهور.‏

أشارت الى أن تصوير الكليب استغرق عدة أيام ليخرج في أفضل صورة، مؤكدة أنها دائما ‏تسعى لتقديم كل ما هو جديد على مستوى الكلمات والألحان، وتهتم أيضا بالصورة بشكل كبير، ‏لأن الكليبات تؤرخ للأغاني، وهو ما يجعلها دائما تسعى للتنوع والابتكار في اختياراتها حتى ‏على مستوى أماكن التصوير.‏

كانت لطيفة قد سافرت من مصر متوجهه إلى تونس منذ أيام، للاستعداد لحفلها الكبير بمهرجان ‏قرطاج الدولي يوم 13 أغسطس الجاري، لتعود إلى جمهور تونس بعد غياب طويل، ونشرت ‏بعض الصور ومقاطع الفيديو لحظة استقبال الجمهور لها في المطار وسط تفاعل كبير وترحاب ‏شديد، وفور وصولها إلى تونس، التقت النجم اللبناني راغب علامة، والتقطت معه بعض الصور ‏التذكارية، وهنأته على نجاحه في حفله بمهرجان قرطاج. ‏

وتجري لطيفة يوميا بروفات خاصة للظهور في أفضل صورة مع جمهورها في تونس، والذي ‏يتشوق لرؤيتها ومشاركتها الغناء منذ فترة طويلة.‏

الجدير بالذكر، أن لطيفة انتهت من تسجيل كافة أغاني ألبومها الصيفي، وتواصل طرحها تباعا ‏خلال الأيام المقبلة، وتقوم بتصوير عدد من الكليبات الجديدة فور عودتها إلى مصر بعد حفلها ‏بقرطاج، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، وسيتم طرح أغانيه قريبا.‏