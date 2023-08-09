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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القومي للحضارة: المدرسة الصيفية لترميم الآثار تستخدم أحدث الوسائل العلمية.. فيديو

فيروز فكري
فيروز فكري
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قالت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة للإدارة والتشغيل، إن المدرسة الصيفية لترميم الآثار تستخدم أحدث الوسائل العلمية، حيث إن المتحف لا يختص فقط بعرض الآثار ولكنه مؤسسة تعليمية وتثقيفية.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدرسة الصيفية بدأت يوم الأحد 6 أغسطس وتستمر لمدة أسبوعين، وتتناول أحدث طرق الترميم والفحص والتحليل والتوثيق بجانب التعقيم.

وذكرت أنه يتم الحصول على محاضرات نظرية وعملية كل يوم لتعلم أمور جديدة ويكون التدريب على نماذج وليس آثار حقيقية ولكنها دخلت معامل لعمل تقادم وعوامل تلف لتحاكي الآثار الطبيعية.

كما لفتت نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة إلى أن تدريب المدرسة الصيفية يكون 70% عملي و30% نظري، ويكون للدارسين والمهتمين بالصيانة والترميم، وتم فلترة المتقدمين إلى 30 متدرب وهو حجم هذه الدورة.
 

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