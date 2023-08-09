محافظ قنا يشدد على معايير الجودة بمدينة الأمل الجديدة

شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على مراعاة معايير الجودة و المطابقة للمواصفات القياسية لاستلام أعمال البنية التحتية الخاصة بمدينة الأمل، عقب إنهاء الهيئة العربية للتصنيع أعمال البنية التحتية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع مسئولي قطاعات المرافق بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية بمجمع الأمل السكنى بمركز نجع حمادي، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شاهين والعميد أشرف بركات ممثلي الهيئة العربية للتصنيع والمهندس عماد محمد السيد مدير فرع هيئة الطرق والكباري والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة واحمد أبو المجد مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي.

واستعرض محافظ قنا خلال الاجتماع إعداد الشركة الحديثة للغاز الدراسات والمقايسات اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للغاز الطبيعي بمجمع الامل السكني.

كما ناقش معدلات تنفيذ شبكة الصرف الصحي بموجب البروتوكول بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكنى ، موضحا أنه تم تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 70 كيلومترا بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم استكمال تنفيذ الشبكة في فترة أقل من 18 شهرا، بتكلفة إجمالية 173 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة صرف صحي أخرى بطول 37 كيلومترا بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم الانتهاء من أعمال التنفيذ في فترة أقل من 12 شهرا بتكلفة إجمالية 92 مليون جنيه.

وأضاف الداودي، أنه سيتم تنفيذ خطوط وشبكات المرافق بشكل نموذجى من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة

يذكر أن مدينة الأمل حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، والآن أصبح حقيقة علي أرض الواقع، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، حيث تقع على مساحة 1539 فدانا تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية "تعليمية، صحية، إدارية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، أمنية، بريدية، محطات وقود، منشآت ترفيهية، مسطحات خضراء".