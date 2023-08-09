إيهاب حسن سكرتيرا عاما لمحافظة القليوبية وجميل رئيسًا لطوخ

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات تضمنت تنقلات وتعيينات، في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز، وكان نصيب محافظة القليوبية ضمن هذه الحركة، 3 تنقلات، منها:

تعيين إيهاب حسن محمد سكرتير عام مساعد محافظة السويس، في وظيفة سكرتير عام محافظة القليوبية.

تعيين أحمد عبد اللاه توفيق وزيري رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، إلى سكرتير عام مساعد محافظة السويس.

تعيين أحمد جميل عبد الله مهنا من رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، إلى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تلك الحركة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات.