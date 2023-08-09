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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل السعودي يتلقى رسالة من رئيس رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أن المستشار في الديوان الملكي السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، تسلَّم الرسالة خلال لقائه وزير خارجية رواندا فنسنت بيروتا، في العاصمة /كيجالي/.
وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، قد بحث أمس /الثلاثاء/ مع رئيس روندا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

العاهل السعودي رئيس رواندا رواندا الملك سلمان بن عبد العزيز