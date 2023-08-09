شاملة الإقامة.. الوادي الجديد توفر 5 منح دراسية بالجامعة المصرية اليابانية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توفير 5 منح دراسية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2024/2023 بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية اليابانية شاملة الاقامة والاعاشة، لشعبة علمي علوم بمجموع ٨٠% فأكثر.

وجاءت الشروط العامة للقبول بالجامعات الخاصة طبقا لبرنامج المنح الدراسية:

١ - اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة المصرية اليابانية والتنسيق مع الجامعة من خلال www.ejust.edu.eg علي أن يكون موعد التنسيق الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧

٢ - أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة من أحدى المدارس الحكومية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023.

٣- ألا يكون المتقدم تم قبوله في تنسيق المرحلة الأولى بالكليات الآتية بالجامعات الحكومية :-

(( الطب البشرى - طب الاسنان - العلاج الطبيعي - الصيدلة)).

٤- الا يكون المتقدم قد استفاد من افراد اسرته من هذه المنحة أو مثيلاتها خلال الأعوام السابقة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

٥- سوف يجري الاختيار بواسطة الجامعة للطلاب المقبولين للمنحة بالتنسيق مع المحافظة.

٦- لا يحق للطالب الذى يتقدم لمنحة الجامعة اليابانية التقدم لمنح الجامعات الأخرى.

وحول الشروط العامة للقبول بالجامعات الخاصة طبقا لبرنامج المنح الدراسية :-

١- اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة المرشح لها .

٢- ان يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة

بأحد المدارس الحكومية بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠./٢٠٢٣م

٣- الا يكون المتقدم تم قبوله فى تنسيق المرحلة الاولى بالكليات الاتية بالجامعات

الحكومية وهى كالآتي :-

(الطب البشري طب أسنان العلاج الطبيعي الصيدلة - الهندسة)

٤- ألا يكون المتقدم قد استفاد احد من أفراد اسرته من هذه المنحة أو مثيلاتها في الأعوام السابقة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

يجري التقديم بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية طبقا للمستندات الاتية:-

١ - صورة من شهادة إتمام الثانوية العامة او مستخرج رسمي منها .

٢- صورة من شهادة الميلاد .

٣- بحث اجتماعي .

خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ١٣ /٨ / ٢٠٢٣ الى الخميس الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٣ م

وسيتم الاختيار طبقا لأعلي مجموع والحالة الاجتماعية للطالب وعلى الطلاب الذين سيتم اختيارهم التواجد بديوان عام المحافظة للحصول على خطاب الترشح للجامعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظات الحدودية؛ لإعداد كوادر مؤهلة من أبنائها وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات و الجامعات الأهلية و الخاصة.

5 منح دراسية بالجامعة المصرية اليابانية شاملة الاقامة والاعاشة (1)

5 منح دراسية بالجامعة المصرية اليابانية شاملة الاقامة والاعاشة (2)