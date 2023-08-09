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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تكريم نبيل حلمي ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في الوطن العربي

الدكتور نبيل حلمي
الدكتور نبيل حلمي رئيس مكتبة مصر الجديدة
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يكرم مهرجان هرم الإبداع الدولى فى نسخته الثامنة، الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي ورئيس جمعية مصر الجديدة كواحد من أفضل ١٠٠ شخصية مؤثرة في الوطن العربي، وذلك أول الأسبوع المقبل.

يذكر أن الدكتور نبيل حلمى حصل على العدید من الأوسمة من مختلف المؤتمرات الوطنیة والدولیة ومن أھمھا وسام الاستحقاق من رئیس جمھوریة مصر العربیة في ٢٦ مارس ١٩٧٨، وحصل على جـائـزة جـامـعة الـزقـازیـق الـتقدیـریـة عـام ٢٠١٤ مـن جـامـعة الـزقـازیـق لـجھوده الـمثمرة فـى الـمجالات العلمیة والأكادیمیة وخاصة الأبحاث القانونیة لمكافحة الإرھاب، وله مـؤلـفات عـدیـدة بـالـلغات الـعربـیة والإنجـلیزیـة والـفرنسـیة فـى مـختلف مـجالات الـقانـون الـدولـى الـعام والـمنظمات الـدولـیة.

مكتبة مصر الجديدة الوطن العربي الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون الدولي