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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شباب إنبى يختتم معسكره الخارجي بالفوز على فريق الأمل بالإسماعيلي

شباب إنبي
شباب إنبي
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اختتم فريق الشباب بنادى إنبى تحت 20 سنة مواليد 2003 ، معسكره المغلق بفوز ودياً على فريق الأمل بالنادى الإسماعيلى بنتيجة 3/4 ، فى المباراة الودية التى جمعتهما ، ضمن إستعدادات الفريق البترولى لبطولة الجمهورية للشباب للموسم الرياضى 2024/2023 .

وحرص  إمام محمدين المستشار الفنى لمجلس إدارة نادى إنبى لشئون كرة القدم وعماد جابر رئيس قطاع الناشئين على متابعة اللقاء خلال زيارتهم لمعسكر فريقي الشباب مواليد 2003 و 2005 بالإسماعيلية ، كما حضر اللقاء الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الاسماعيلى بقيادة  إيهاب جلال ومعاونة حمد ابراهيم بالإضافة لحضور علي أبو جريشة وصبرى المنياوى .

أحرز رباعية إنبى فى المباراة الودية كلاً من أدهم حمدان هدفين ولكل من عادل فضالى و محمد ممدوح هدف .

الإسماعيلي إمام محمدين المستشار الفنى نادي انبي إيهاب جلال