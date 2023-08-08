شباب إنبى يختتم معسكره الخارجي بالفوز على فريق الأمل بالإسماعيلي

اختتم فريق الشباب بنادى إنبى تحت 20 سنة مواليد 2003 ، معسكره المغلق بفوز ودياً على فريق الأمل بالنادى الإسماعيلى بنتيجة 3/4 ، فى المباراة الودية التى جمعتهما ، ضمن إستعدادات الفريق البترولى لبطولة الجمهورية للشباب للموسم الرياضى 2024/2023 .

وحرص إمام محمدين المستشار الفنى لمجلس إدارة نادى إنبى لشئون كرة القدم وعماد جابر رئيس قطاع الناشئين على متابعة اللقاء خلال زيارتهم لمعسكر فريقي الشباب مواليد 2003 و 2005 بالإسماعيلية ، كما حضر اللقاء الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال ومعاونة حمد ابراهيم بالإضافة لحضور علي أبو جريشة وصبرى المنياوى .

أحرز رباعية إنبى فى المباراة الودية كلاً من أدهم حمدان هدفين ولكل من عادل فضالى و محمد ممدوح هدف .