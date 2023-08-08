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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ أحفاد الفراعنة في الطائرة بعد تأهلهم لدور الثمانية بكأس العالم بالأرجنتين

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في إتصال هاتفي ببعثة المنتخب، بالتهنئة القلبية، إلي منتخب ناشئين الكرة الطائرة تحت 19، بعد تأهلهم إلي دور الثمانية ببطولة العالم المقامة في دولة الأرجنتين خلال الفترة من 3 وحتى 12 أغسطس الجاري.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 8 بعد الفوز اليوم على منتخب كولومبيا بطولة العالم، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25- 21”، ”25-21”، “25-16”، “30- 28”.

وأكد الوزير علي دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

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