تفقدت وفود 15 دولة عربية، ترسانة بورسعيد البحرية، اليوم الثلاثاء، في ختام فعاليات ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن، برعاية هيئة قناة السويس وتنظيم من جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بالصور.. وفود 15 دولة عربية يتفقدون ترسانة بورسعيد البحرية

وأطلعت الوفود التي تضم سفراء وممثلي وزارات النقل بـ 15 دولة عربية، وممثلي اتحاد الغرف العربية والشركات المتخصصة في مجال إصلاح وصيانة السفن، على إمكانيات ترسانة بورسعيد البحرية والورش المختلفة التي تضمها، فضلا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة.

واستقلت الوفود معدية "تحيا مصر" - أحد أحدث المعديات التي تنقل المواطنين بين ضفتي قناة السويس - وذلك للقيام بجولة بحرية في المجرى الملاحي للقناة.

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