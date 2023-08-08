ads
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المجلس العسكري في النيجر يكلف وزير مالية سابق بتشكيل حكومة انتقالية

المجلس العسكري في
المجلس العسكري في النيجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عينت السلطة العسكرية في جمهورية النيجر، التي أعلنت توليها الحكم مؤخرا، وزير المالية السابق علي مهماني لايمن زيني في منصب رئيس وزراء انتقالي لجمهورية النيجر وكلفته بتشكيل مجلس وزاري معاون له.

وأفادت مصادر إعلامية نيجيرية بأن تعيين زيني جاء بموجب مرسوم صادر عن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أذيع عبر التليفزيون تلاه عبد الرحمن شياني قائد انقلاب النيجر، الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء الانتقالي قبل تعيين زيني، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الانتقالي المكلف سيرأس، حكومة "المجلس الوطني لحماية الدولة" في النيجر.

النيجر رئيس وزراء انتقالي السلطة العسكرية وزير المالية المجلس العسكري