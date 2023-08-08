المجلس العسكري في النيجر يكلف وزير مالية سابق بتشكيل حكومة انتقالية

عينت السلطة العسكرية في جمهورية النيجر، التي أعلنت توليها الحكم مؤخرا، وزير المالية السابق علي مهماني لايمن زيني في منصب رئيس وزراء انتقالي لجمهورية النيجر وكلفته بتشكيل مجلس وزاري معاون له.

وأفادت مصادر إعلامية نيجيرية بأن تعيين زيني جاء بموجب مرسوم صادر عن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أذيع عبر التليفزيون تلاه عبد الرحمن شياني قائد انقلاب النيجر، الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء الانتقالي قبل تعيين زيني، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الانتقالي المكلف سيرأس، حكومة "المجلس الوطني لحماية الدولة" في النيجر.