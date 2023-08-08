نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بالصف

تفقد اليوم الثلاثاء إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بمركز الصف المكون من ٣ طوابق حيث يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ووحدة محليه ومكاتب بريد وتموين وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة تضامن أجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدات المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد ،

وجاء ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني لمتابعة التشغيل التجريبي لعدد ١١ مجمعات خدمات المواطنين لقري الشوبك الشرقي والاخصاص وغمازة الصغري والأقواز والودي بمركز الصف ومجمعات خدمات المواطنين لقري الكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل والبرمبل وصول والقبابات بمركز أطفيح.

حيث بدأ النائب جولته الميدانية بتفقد المجمعات الخدمية لقري الشوبك الشرقي والأخصاص وغمازة الصغري والأقواز

وأختتم جولته الميدانية بتفقد المجمع الخدمي لقرية الودي لمتابعه سير انتظام العملش بالمراكز التكنولوجية والمكاتب داخل المجمعات الخدمية.

وأطمئن نائب المحافظ علي تشغيل العمل بمكاتب الوحدات المحلية والتموين والبريد والتضامن الأجتماعي وأنه جاري تشغيل مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني بداخل المجمعات.

أكد نائب المحافظ أن القيادة السياسية تولي أهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوي الاقتصادي والأجتماعي والبيئ والصحي للأسر الأكثر أحتياجا بالقري لأحداث تنمية شاملة بالريف المصري وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروع القومي لتطوير الريف.

