البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.4 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.204 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 17,748.89 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 3,589.62 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.27%، ليغلق عند مستوى 5,306.79 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.6% ليغلق عند 21,570.53 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 7,166.65 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 36.1 مليون جنيه، و 32.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 68.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 976.2 مليون سهم من خلال 78.5 ألف صفقة منفذة.