ads
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتابع معدلات مشروع إنشاء مبنى الأورام الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا لمناقشة مشروع انشاء مبنى مركز الأورام الجديد.في اطار متابعته للمشروعات الهندسية بالقطاع الطبي.

فيما حضر الاجتماع كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب و الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة و الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية و الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام والفريق الهندسي المشرف علي المشروع وممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائمة علي تنفيذ المشروع. 

فيما تم استعراض معدلات التنفيذ وكيفية التغلب علي معوقات التنفيذ، حيث يمثل المركز قيمة طبية مضافة للقطاع الطبي بالجامعة، يحتوي علي جهازي معالج اشعاعي لخدمة مرضى الأورام من المحافظات المختلفة.

 وأصدر رئيس الجامعة تعليماته بأن يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل منتصف العام القادم 2024 وإعتبار اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 9 أغسطس 2023 لتقدم كافة الدراسات الهندسية والإدارية والقانونية لتذليل جميع القعبات التي تواجه المشروع.

IMG-20230808-WA0010
IMG-20230808-WA0010
IMG-20230808-WA0011
IMG-20230808-WA0011
IMG-20230808-WA0012
IMG-20230808-WA0012
الدكتور شريف يوسف خاطر المنصورة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية رئيس جامعة المنصورة مشروعات الخدمة الوطنية