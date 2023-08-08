بالفيديو.. الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا طفيفا جدًا في درجات الحرارة حدث بالأمس وكان أقل حدة من أول أمس، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يكون هناك المزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة مئوية في الظل، ونظرًا لوجود نسبة رطوبة سيكون هناك شعور وكأن درجات الحرارة 37 درجة مئوية، موضحًا أن اليوم سيشهد اختلافا كبيرا في درجات الحرارة عن أمس وأول أمس نظرًا لتأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع الرطوبة على عمود الهواء ككل، كما أن مصادر الكتل الهوائية نفسها أصبحت كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وتابعت، أن الأجواء ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، والمناطق الجنوبية ستكون أجوائها شديدة الحرارة رطبة، مؤكدة أنه خلال فترات الليل ووجود نشاط نسبي للرياح فأنه يساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحرارة وعدم احساسنا بنسب الرطوبة وتكون الأجواء معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية وخاصة في المناطق الشمالية.