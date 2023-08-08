مذبحة كفر غطاطي بالهرم.. رب الأسرة أنهى حياة الزوجة وأبنائه بعد تعاطيه المخدرات

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة ذبح ربة منزل وأبنائها علي يد الأب في منطقة الهرم، بأن المتهم ارتكب جريمته بعد تعاطية المخدرات.

واضاف المصدر أن المتهم نفذ جريمته اثناء نوم المجني عليهم وقام بذبحهم، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بمقتل ربة منزل وطفله، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل ربة منزل وطفل جرح ذبحي واصابة طفلين آخرين.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الأب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه.