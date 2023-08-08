خبير لوائح: كهربا سيدفع نصف الغرامة فقط في هذه الحالة

أكد خبير اللوائح طلال عبد اللطيف، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، ملزم بدفع الغرامة في النهاية رغم حصوله على مهلة.

وأضاف: "اذا اثبت كهربا أن نادي أفيش البرتغالي طرفا في أزمته أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فلن يدفع الغرامة بالكامل لكنه سيتحمل نصها فقط".

وأكمل طلال عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: "لوائح اتحاد الكرة تحتاج لإعادة صياغة وهناك تعارض بينها وبين لائحة الانضباط".

وأضاف: "اتحاد الكرة به شخصيات محترمة لكن يجب تنقية اللوائح لأن قانون الرياضة مليئا بالتناقضات .. عقوبة كهربا المحلية تطبق على الدوري فقط".

