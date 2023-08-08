ads
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خبير لوائح: كهربا سيدفع نصف الغرامة فقط في هذه الحالة

كهربا
كهربا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد خبير اللوائح طلال عبد اللطيف، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، ملزم بدفع الغرامة في النهاية رغم حصوله على مهلة.

 وأضاف: "اذا اثبت كهربا أن نادي أفيش البرتغالي طرفا في أزمته أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فلن يدفع الغرامة بالكامل لكنه سيتحمل نصها فقط".

وأكمل طلال عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: "لوائح اتحاد الكرة تحتاج لإعادة صياغة وهناك تعارض بينها وبين لائحة الانضباط".

وأضاف: "اتحاد الكرة به شخصيات محترمة لكن يجب تنقية اللوائح لأن قانون الرياضة مليئا بالتناقضات .. عقوبة كهربا المحلية تطبق على الدوري فقط".
 

طلال عبد اللطيف كهربا الأهلى النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا