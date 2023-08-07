رئيس جامعة القناة يشارك بأعمال اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية في الإسماعيلية

أكد اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية بالمحافظة، مُعلنًا أن الهدف واحد وهو خدمة المواطن من خلال محورين " الزمن " أي أن تُقدم الخدمة لحظة الوصول أو على الأقل بأسرع وقت ممكن، " خدمة متميزة " عن طريق معرفة كافة المعلومات عن الحالة، واستحداث خدمة نقل العلامات الحيوية للمريض في سيارة الإسعاف

التي تساعد على توجيهه إلى المكان المناسب لتلقي الخدمة.



جاء ذلك أثناء الاجتماع الدوري

للجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية، بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة، ومشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

ومن جانبه - أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المستشفى الجامعي، والتي شملت تطوير الأقسام الداخلية، وأننا الآن نستعد لبدء تطوير الدور الأول بالمستشفى الجامعي، الذي يشمل الطوارئ والأشعة والمعامل، مشيرًا إلى أنه خلال الشهر القادم سيتم الانتهاء من الدور الأول بمبنى العيادات الخارجية.

كما أفاد "مندور " أن العمل يسير وفق البرنامج الزمني المُحدد للانتهاء من تطوير مستشفى الأورام، مُقدمًا الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه الكامل للجامعة والمستشفيات الجامعية.

حضر الاجتماع من المحافظة - المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ومن الجامعة - الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

ومن مسئولي المنظومة الصحية بالإسماعيلية - النائب الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، مدير عام التأمين الصحي، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مدير عام فرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية، مدير عام مستشفى الأورام.

وخلال الاجتماع - أشاد "بشارة"، بمجهودات مستشفيات جامعة القناة، والتعاون المثمر مع اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية ؛ لتقديم الخدمات الطبية المتميزة وفق معايير الجودة الطبية المُحددة ، مؤكدًا أنه على الرغم من عمليات التطوير الجذرية التي تتم بالمستشفى الجامعي إلا أنها لم تتوانى عن تقديم خدماتها للمواطنين، مع التزامها الكامل بمنظوتها التعليمية والمجتمعية.

وتعليقًا على ذلك - أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على التنسيق المستمر مع منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، من أجل الحفاظ على تقديم الخدمات الطبية المتميزة، وخاصة مع إحلال وتجديد وتطوير المستشفى الجامعي ؛ لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث ستكون مستشفيات جامعة القناة، أول مستشفى جامعي تنضم للمنظومة، مما يجعل لها الريادة والسبق في تحقيق هذا الإنجاز بين الجامعات المصرية.

وبنهاية الاجتماع - وجه " بشارة " بعقد اجتماع قريب يوم الإثنين القادم، وذلك لمناقشة المُستجدات التي تمت للتنسيق الفني بين الجهات المعنية بتقديم الخدمة الصحية بمحافظة الإسماعيلية.