الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بدمنهور

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة دمنهور، والتى تقام فى الفترة من الجمعة 11 حتى الإثنين 14 أغسطس الجاري، بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، إن المهرجان يأتى ضمن فعاليات البرنامج الصيفى للأوبرا والهادف إلى استثمار هذه الفترة فى تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر.

وأضاف داغر، أنه تقرر طرح تذاكر العروض بأسعار رمزية ومخفضة لجذب أكبر عدد من الجمهور سعيا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفنى وتنمية وتطوير الوعى.

وأشار إلى أن الليلة الأولى تشهد حفلا لفريق على مر الأجيال ويتضمن نخبة مختارة من مؤلفات وأعمال نجوم زمن الفن الجميل، موضحا أن ترتيب الفعاليات على التوالى يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، وفصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، والمنشد أحمد العمرى وفرقته.