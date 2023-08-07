ضمن برنامج لتبادل الوفود.. وزير الرياضة يلتقي عددا من الشباب المغاربة

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء الوفد الشبابي المغربي، ضمن فعاليات برنامج تبادل الوفود المصري المغربي، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية خلال الفتره من ٣ حتى ١٠ أغسطس الجاري.

اعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بزيارة الوفد المغربي الي دولته الشقيقة مصر مؤكدا علي اهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمغرب وتفعيل البروتوكولات بين البلدين في المجال الثقافي بالاضافة الي تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات، حيث يلعب الشباب دورا حيويا في بناء المستقبل وتعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين.

وتمني وزير الشباب والرياضة النجاح والتوفيق للوفد المغربي في زيارتهم لمصر معربا عن امله في نقل صورة الجمهورية الجديده و التطور الذي شهدته مصر في الاونه الاخيره تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الي الشباب في المغرب وتشجيعهم علي زيارة مصر للاستمتاع بها والتعرف علي حضارتها و نهضتها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسيات والتنمية الشبابية، الاستاذه نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن الحانب المغربي السيد عبد الرزاق دينار نائب السفير المغربي، الدكتور علي الذهبي المدير الاقليمي بالدار البيضاء(رئيس البعثة)، المستشارة سلمي المرتجي المستشارة الثقافية بالوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة ، تستقبل الوفد الشبابي من المملكة المغربية، في إطار إنماء وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، كخطوه مهمه نحو تعزيز التعاون الشباب والرياضي بين البلدين، وتنفيذاً للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية وتشجيع السياحة العربية.

وتضمن البرنامج زيارة العديد من الأماكن الأثرية السياحية بمحافظة القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبعض المشروعات القومية التى تنظمها الدولة المصرية.