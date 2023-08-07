عُين الدكتور عماد يسري رئيسا للمحتوى الدرامي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك عقب أن شغل منصب المدير التنفيذي لشبكة قنوات CBC وقنوات صدى البلد وdmc..

ويأتي قرار تعيينه عقب أيام قليلة من إطلاق مشروع اتحاد منتجي مصر.

وترجع فكرة إنشاء إتحاد منتجي مصر في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كافة أرجاء الوطن العربى، تم عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية