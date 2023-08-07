بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام جدد داخل 7 كليات بجامعة المنيا



أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التربية الرياضية، والتربية للطفولة المبكرة، والسياحة والفنادق، والطب البيطري، والعلوم، والتربية، والآداب، وجاءت القرارات بتعيين كلاً من الآتي أسمائهم رؤساء الأقسام بكلية التربية الرياضية وهم:

- أ.د/ محمد سليمان محمود حسين .. رئيساً لقسم علوم الحركة الرياضية.

- أ.د/ خالد حسن محمد توفيق .. رئيساً لقسم الرياضيات المائية.

- أ.د/ محمد حسين دكروري شلقامي .. رئيساً لقسم العاب القوي.

- أ.د/ عبد الحليم فتحى عبد الحليم عبد الجواد.. رئيساً لقسم المنازلات والرياضات الفردية.

- أ.د/ هشام محمد عبد الحليم رشوان .. رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس.

- أ.د/ ابراهيم ربيع شحاتة محمد.. رئيساً لقسم العلوم النفسية والتربوية.

- أ.د/ محمد فوزى عبد العزيز على.. رئيساً لقسم الإدارة الرياضية.

- أ.د/ احمد فاروق خلف إبراهيم.. رئيساً لقسم الرياضات الجماعية.

- د. محمد محمد على خليل.. رئيساً لقسم علوم الصحة الرياضية.

- أ.د/ محمد لطفي السيد حسنين.. مشرفاً على قسم التدريب الرياضي.

- أ.د/ رمضان محمود عبد العال حسن .. رئيساً لقسم الترويح الرياضي.

وبكلية التربية للطفولة المبكرة جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- أ.د/ حسن محمود حسن الهجان .. رئيساً لقسم العلوم الأساسية

- أ.د/ ناصر فؤاد على غبيش.. رئيساً لقسم العلوم التربوية

- أ.د/ نبيل السيد حسن سيد سليمان.. منسقاً برنامج معلم التربية الخاصة للطفولة المبكرة

وبكلية السياحة والفنادق جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- أ.د/ احمد محمد أبو المجد عبد المقصود.. رئيساً لقسم الارشاد السياحي.

- أ.د/ محمد عزت محمد محمد.. رئيساً لقسم الدراسات السياحية

- أ.م.د. محمد عبد المنعم ابراهيم عبد السلام.. رئيساً لقسم إدارة الفنادق

وبكلية الطب البيطري جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- أ.د/ محمد عبد الفتاح عبد الرحمن.. رئيساً لقسم الجراحة والتخدير

- د/ محمد سعداوى راوى محمد.. رئيساً لقسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي

- أ.د/ شحاته محمد محمد سليمان.. رئيساً لقسم الهستولوجي

- أ.د/ صفوت على محمد على .. رئيساً لقسم التشريح والاجنة

- أ.د/ جمال محمد مهني مسعد .. رئيساً لقسم التغذية والتغذية الاكلينيكية

- د/ احمد عبد الوهاب محمد خلف.. رئيساً لقسم الفسيولوجيا

- أ.د/ أحمد سعد مصطفي على .. رئيساً لقسم السلوكيات والرعاية

- أ.د/ احمد السيد عبد الغنى حسانين.. رئيساً لقسم الصحة والامراض المشتركة

- أ.د/ كامل محمد عبد الله حسانين.. رئيساً لقسم الكيمياء الحيوي

- أ.م.د/ سحر محمد احمد جادالحق.. رئيساً لقسم الطفليات

وبكلية العلوم جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- أ.د/ علاء اسماعيل احمد محمد .. رئيساً لقسم العلوم علوم الحاسب

- د/ محمد سباق محمد بهجات .. رئيساً لقسم الرياضيات

- أ.د. شيمى شعراوى محمد سليمان.. رئيساً لقسم الفيزياء

- أ.د/ محمد عبدالله امين محمد.. رئيساً لقسم الكيمياء

- أ.د/ جابر خلاف عبدالباقى احمد.. رئيساً لقسم النبات

- أ.د/ عمر عبد العزيز عثمان محمد.. رئيساً لقسم الجيولوجيا

- د/ الحسين صديق سعد إبراهيم .. منسقاً لبرنامج تقنية المعلومات.

وبكلية التربية جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- د. أمل أنور عبد العزيز عطا الله.. رئيساً لقسم علم النفس التربوي.

- د. مصطفى أحمد شحاته احمد.. رئيساً لقسم أصول التربية.

- د. هويده مصطفى عبد الرحمن مسعود.. رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس.

- د. داليا طه محمود يوسف .. رئيساً لقسم التربية المقارنة.

- د/ داليا على ماهر عباس .. منسقاً لبرنامج العلوم والتربية لمرحلة البكالوريوس STEM

- د. عبد العزيز محمد حسب الله عبد الحميد.. منسقاً لبرنامجي الدبلوم المهنية في العلوم والتكنولوجيا STEM

- د. احمد محمد محمود عبد الحافظ .. منسقا للبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية.

وبكلية الآداب جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- د. أمال محمد عبد الغنى محمد .. رئيساً لقسم الدراسات الإسلامية

- أ.د/ رضا على حسن محمود.. رئيساً لقسم اللغة الانجليزية

- د. حنان محمد عاطف فهمى احمد.. رئيساً لقسم الاجتماع

- أ.د/ على محمد عليان عبد الرازق.. رئيساً لقسم الفلسفة

- د. ايمان محمود عبد القوي زهران.. رئيساً لقسم اللغة الفرنسية

- أ.د/ ناهد فتحى احمد محمد.. رئيساً لقسم علم النفس

- أ.د/ نبيل السيد الطوخي حسن.. رئيساً لقسم التاريخ

- أ.د/ هدى محمد عبد المقصود نصار.. رئيساً لقسم الاثار

- أ.د. غادة طوسون زكى محمد التهامي.. رئيساً لقسم اللغة العربية

- أ.م.د. اسامة حسين شعبان عبده.. رئيساً لقسم الجغرافيا

- أ.م.د. هانى فوقى ابراهيم العربي.. رئيساً لقسم الدراسات السكانية

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.