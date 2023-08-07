الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

ترأس الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك ، الذبيحة الالهية مساء أمس الأحد، قداس المناولة الإحتفالية لأبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء بجاهين كانا فى استقباله الأب امين توفيق والأب يوسف غالي راعيا الكنيسة والشماس نادر ماهر وشمامسة وأسر الاطفال المحتفى بهم وشعب الكنيسة المبارك .

وألقى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( الفرق بين الطعام الجسدي والطعام الروحي )

واختتم الأنبا باسيليوس القداس الالهى بالبركة الرسولية لكل شعب الكاتدرائية .

وعقب القداس الإلهي التقى الأنبا باسيليوس مع أولاد المناولة الإحتفالية المحتفى بهم و أوصاهم ضرورة معايشة كل ما تعلموه خلال فترة الاستعداد و المواظبة علي الصلاة مع أسرهم في البيت بانتظام و مؤكدا على حضور القداس بانتظام و ممارسة الأسرار المقدسة و وزع عليهم الهدايا التذكارية .

الجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في أطار إهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة أحوال الكنيسة ومشاركة الأطفال وأسرهم فرحتهم بالأحتفال بالمناولة الأحتفالية الأولى لهم



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