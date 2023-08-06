رسميًا.. إيهاب جلال مديرًا فنيًا لنادي الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

ويأتي إيهاب جلال خلفا لحمزة الجمل الذي أنهى الموسم الماضي مع الدراويش.

وحدث في وقت سابق إتمام الاتفاق بين الإسماعيلي وإيهاب جلال على كافة البنود الشخصية واختيار الجهاز المعاون.

إيهاب جلال كان قد تولى تدريب فريقين خلال الموسم المنقضي وهم المصري الذي بدأ معه الموسم وفاركو.

وسبق لصاحب الـ 55 عاما وأن تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 22/2021.

وقاد جلال الإسماعيلي في 19 مباراة حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.