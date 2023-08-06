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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. وزيرة البيئة تصدر قرارًا بتطبيق نظام العمل online يوم الأحد

وزارة البيئة
وزارة البيئة
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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قرار رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٣ والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١ ولصالح العمل ومقتضياته، اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٦ وحتي ٢٠٢٣/٩/٣٠، يخصص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون العمل فيه (on line) بكافة القطاعات والإدارات بالوزارة والأجهزه التنفيذية التابعة لها، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٤٩ بتاريخ  ٢٠٢٣/٧/٢٧.

وأوضحت البيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه يستثني من هذا القرار عدد من الإدارات نظرا لطبيعة العمل الخاصة بهم وأهمها، المحميات الطبيعية، والإدارات المعنية بالتفتيش والإلتزام البيئي بالأجهزة التنفيذية وفروعها، والإدارات المعنية بخدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها، واللجان المشكلة بالأجهزة التنفيذية والتى من طبيعة عملها التعامل مع الجمهور أو القيام بأعمال المتابعة والتفتيش.

ويتولي رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم المتابعة والإشراف والتأكد من قيام العاملين تحت رئاستهم بتنفيذ التعليمات والأعمال المكلفين للقيام بها بنظام ( on line) تنفيذًا لهذا القرار.

البيئة والإلتزام البيئي