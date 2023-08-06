رئيس جامعة المنوفية يلتقي بوفد مؤسسة حياة كريمة

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بوفد مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبحث سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسة بشأن تعزيز خدمات القطاع الطبي ودعم الفئات الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية الطبية من خلال القوافل الطبية المتكاملة داخل محافظة المنوفية.

وناقش الإجتماع عددًا من البنود الطبية للقطاع الطبي والقوافل المتكاملة بين جامعة المنوفية ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين من خلال الكشف والمتابعة، وتقديم خدمات علاجية للأمراض المزمنة وخدمات تشخيصية وتدخلات علاجية وجراحية، إلى جانب بحث السبل التي تهدف إلى الإرتقاء بالتوعية الطبية والتنمية الشاملة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.

حضر الإجتماع الدكتورة أمل غنيم منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية والعقيد أحمد سلامة مدير بمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية والدكتور محمد سعد مدير أول القطاع الطبي المركزي بمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية والدكتور أحمد سعيد نائب المدير التنفيذي بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية.