مترجم كولر يعلق على شائعات إقالة قمصان ويانكون

طالب خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء بالاحتفال بإنجازات فريق الكرة.

وكتب خالد الجوادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «من أفضل ما قاله كولر أنتم ما بتعرفوش تفرحوا وفي كل فرح تعملوا نكد.. كنت فرحان أوي بموسم تاريخي أسطوري وناوي أكتب عن تجربة هي الأروع في حياتي، لأجدني مضطرا أن أصرخ لوووو سمحتم بطلوااااااا إشاعات وجري وراء أخبار كلها كذب.. كل 5 دقائق خبر كاذب عن رحيل أحد أعضاء الجهاز الفني أو الطبي.. بطلوووووووا إشاعات ونشر إشاعات كاذبة.. توقفوا عن التنكيد على نفسكم.. لو سمحتم».



وكان النادي الأهلي أعلن يوم الجمعة الماضي إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وتعيين خالد بيبو مديرًا جديدًا للكرة.

وترددت شائعات حول توجيه الشكر لكلا من ساكي قمصان المدرب العام وميشيل ياكون مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني للسويسري مارسيل كولر.