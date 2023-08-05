كشف غموض مقتل سائق توك توك بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض العثور على سائق توك توك من مدينة الخانكة جرى طعنه خلال عمله بمدينة العبور، وتوفى متأثرا بإصابته

تبين أن وراء الواقعة تشكيل عصابي تخصص في استدراج سائقي التوك توك لسرقتهم.

جرى القبض على المتهمين، وأمرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال أهلية المجني عليه، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الخانكة، بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول أحمد ع، 16 سنة، ومقيم دائرة مركز الخانكة، مصاب بعدة طعنات وفى حالة خطيرة.

بالانتقال والفحص تبين أنه يعمل على مركبة والده وطلب منه المتهمان توصيلهما لمنطقة النهضة في مدينة العبور، وخلال ذلك تعدي عليه المتهمين، وسددوا له عدة طعنات استقرت برقبته وظهره بـ 55 غرزة، وتم نقله للمستشفى.



بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لمرورهما بأزمة مالية، وقررا استدراج المجني عليه لمنطقة العبور والتعدي عليه والاستيلاء على هاتفه والمركبة توك توك، ومتعلقاته، لكونهما تشكيلا عصابيا تخصص في استدراج سائقي التوك توك لسرقتهم.