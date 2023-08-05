ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، مبادرة "حبوب البحر الأسود".
وقال كوليبا - في منشور على مصنة التدوين (إكس) - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم اليوم /السبت/ - أنه أجرى اتصالا مع هاكان فيدان لمناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود، وشدد على الأثر الضار لانسحاب روسيا من الصفقة على الدول الإفريقية والأمن الغذائي العالمي. وأضاف كوليبا: "ستواصل تركيا جهودها لاستعادة الصفقة".
وناقش الطرفان المزيد من الاتصالات الثنائية بين أوكرانيا وتركيا.
يذكر بأنه في 17 يوليو أعلنت روسيا انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود.
العالم
مباحثات هاتفية بين وزيري خارجيتي أوكرانيا وتركيا لبحث جهود إعادة مبادرة الحبوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، مبادرة "حبوب البحر الأسود".
ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، مبادرة "حبوب البحر الأسود".