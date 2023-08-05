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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مباحثات هاتفية بين وزيري خارجيتي أوكرانيا وتركيا لبحث جهود إعادة مبادرة الحبوب

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا
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ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، مبادرة "حبوب البحر الأسود".
وقال كوليبا - في منشور على مصنة التدوين (إكس) - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم اليوم /السبت/ - أنه أجرى اتصالا مع هاكان فيدان لمناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود، وشدد على الأثر الضار لانسحاب روسيا من الصفقة على الدول الإفريقية والأمن الغذائي العالمي. وأضاف كوليبا: "ستواصل تركيا جهودها لاستعادة الصفقة".
وناقش الطرفان المزيد من الاتصالات الثنائية بين أوكرانيا وتركيا.
يذكر بأنه في 17 يوليو أعلنت روسيا انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود.

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