تقارير: وصول عناصر تابعة لمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية إلى النيجر

أفادت تقارير بوجود عناصر من مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة في العاصمة النيجرية نيامي، بغرض توفير الدعم العسكري لقادة الانقلاب في النيجر، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز”.

ولفت موقع "إل إس آي أفريكا"، اليوم السبت، إلى وجود "مدربين" من مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة في عاصمة النيجر.

وأضاف الموقع إن قوات "فاجنر" ستوفر "الدعم اللوجستي" لقادة الانقلاب في نيامي بغرض "تعزيز" سلطتهم.

و‏كانت أنباء قد أفادت بوصول "وحدة روسية كبيرة" مجهزة بأسلحة متطورة، إلى مالي، ليلة أمس الجمعة، لنشرها مع القوات المسلحة المالية على حدود النيجر، بحسب ما كشف الصحفي المالي المقرب من السلطة عبدول نيانج.

وبحسب جهات أمنية سيتم تغطية قطاع "لبزانجا" وحدة مشتركة بين مالي وروسيا ستكون مستعدة للتدخل في حالة قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعمل عسكري ضد النيجر.

ووفق المصدر "ستكون الساعات الـ24 القادمة حاسمة بالنسبة لمستقبل غرب إفريقيا".

وكان المجلس العسكري الجديد في النيجر قد طلب المساعدة من مجموعة "فاجنر" الروسية مع اقتراب الموعد النهائي للإفراج عن رئيس البلاد المنتخب محمد بازوم أو مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل الكتلة الإقليمية لدول غرب إفريقيا.