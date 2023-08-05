تجديد حبس راكب حاول تهريب هيروين وأقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات محكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب حاول تهريب الهيروين و اقرص الترامادول المخدر بمطار القاهرة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

ألقت اجهزة الامن مطار القاهرة الدولي القبض علي راكب مصري بحوزته كمية كبيرة الهيروين وأقراص الترامادول المدرجة بجداول المخدرات.



وذلك إثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقفت قوات أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية وأكياس هيروين داخل حقائب الراكب.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من الهيروين وشرائط لعقار الترامادول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

