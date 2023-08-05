بعد وفاة سيدة به.. ماهو تسمم المياه الزائدة؟

توفيت سيد أمريكية بعد تناول كمية كبيرة من المياه وصلت إلى أربعة لترات في ظرف ٢٠ دقيقة فقط، فما هو تسمم المياه الذي قد يحصل نتيجة هذه الحالة؟

التسمم بسبب كثرة شرب المياه، المعروف أيضًا باسم تسمم المياه الزائدة، هو حالة نادرة وغير شائعة. يحدث عندما يشرب الشخص كمية كبيرة جدًا من المياه في فترة زمنية قصيرة، مما يؤدي إلى تخفيف تركيز الصوديوم في الجسم بشكل مفرط، ويؤثر على توازن السوائل في الجسم.

عادةً ما يتم تنظيم تركيز الصوديوم في الجسم بواسطة الغدة النخامية التي تفرز هرمون الأدرينوكورتيكوتروبين (ACTH)، والذي يحفز الكظر الكظري لإفراز الألدوستيرون، وهو هرمون يعمل على زيادة امتصاص الصوديوم من الكلى. ومع ذلك، عند شرب كميات كبيرة جدًا من المياه، يرتفع مستوى السوائل في الجسم ويقل تركيز الصوديوم، مما يؤدي إلى عدم قدرة الكظر الكظري على التعويض بشكل كافٍ.

أعراض التسمم بسبب كثرة شرب المياه قد تشمل الشعور بالغثيان والقيء والصداع والتعب والاضطرابات العصبية مثل العصبية والتشنجات العضلية والتشوش العقلي. في حالات شديدة قد يحدث تورم الخلايا في الدماغ والأعضاء الأخرى، ويمكن أن يكون لهذا تأثير خطير على الجهاز العصبي والقلب والكلى ويمكن أن يكون مميتًا.

لتجنب التسمم بسبب كثرة شرب المياه، من الأهمية بمكان الشرب بشكل منتظم وعند الشعور بالعطش فقط. يجب أن تكون الشربة متوازنة ومناسبة لاحتياجات الجسم، وخاصةً أثناء النشاط البدني المكثف أو في ظروف الحرارة المرتفعة، إذا كنت تعاني من أعراض غير طبيعية بعد تناول كميات كبيرة من الماء، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل صحيح.