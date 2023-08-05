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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

دمياط.. "مستقبل وطن" بالزرقا تنظم ندوة تثقيفية لتمكين المرأة

ندوة امانة المراة
ندوة امانة المراة بحزب مستقبل وطن محافظة دمياط
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نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن مركز الزرقااليوم  ندوة تثقيفية تحت عنوان"تمكين المرأة دور وتكليف وتشريف" تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب.


وتناولت الندوة التثقيفية الدور الوطني التي قامت به خلال فترات ثورة ٣٠يونيو والملحمة التي شهدتها هذه الثورة من تكاتف وحب للبلد وأيضا وقوفها ومساندتها الداىمة في دعم الدولة المصرية والكفاح والصبر في الأزمات ومواكبة التغيرات وحرصها الشديد علي إعلاء مصلحة الوطن والتكاتف من أجل ان تصل مصرنا الحبيبة لبرالأمان ومشاركتها السياسية القوية والتي وضعت حجر الاساس تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكينها سياسيا لكي تبني وتشرع جنبا لجنب بجوار الرجل في كافة المناصب القيادية وهو مايتم الان لترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة والتي تتسع للجميع من أجل مصر.

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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تمويل المشروعات الصغيرة ندوة حزب مستقبل وطن بالزرقا النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي تمكين المرأة