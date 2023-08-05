"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي على مسرح السامر.. الليلة

يحل فريق عمل العرض المسرحي "مسافر ليل"، في الثامنة مساء اليوم السبت، ضيوفا على مسرح السامر، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري -دورة عادل إمام- والذي تستمر فعالياته حتى 14 أغسطس الجاري على عدد من مسارح القاهرة.

يناقش العرض فكرة الطغيان على مر العصور الزمنية، من خلال طرح عدة أفكار فلسفية كالخير والشر ومعنى الوجود الإنساني، وهو عن رائعة الكاتب صلاح عبد الصبور، بطولة أحمد إيهاب، محمد خالد، عمر الشرنوبي، ديكور لبنى الإمام، ملابس عبير عصام، إعداد موسيقى محمد إبراهيم، إضاءة وإخراج أحمد علاء.

"مسافر ليل" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن نوادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

وتشارك قصور الثقافة، بـ 6 عروض مسرحية في دورة المهرجان هذا العام تعرض على مسرحي السامر والغد بالعجوزة وهي "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، و"رضا" لقومية الإسماعيلية.