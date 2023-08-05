5 جنيهات ارتفاعا بأسعار الذهب اليوم مقارنة مع سعر افتتاح الأسبوع الماضي

شهد الأسبوع الماضي استقرار في أسعار الذهب المحلية بشكل كبير وسط تحركات ضعيفة في نطاقات محددة، وذلك على الرغم من وجود عدد من الأحداث المحلية والعالمية التي كان من شأنها أن تدفع الأسعار إلى التذبذب، ولكن الذهب المحلي تجاهل كل هذه العوامل ليستقر دون تغيير، وفق جولد بيليون.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم السبت 2160 جنيه للجرام، وبذلك يكون ارتفع بمقدار 5 جنيهات فقط مقارنة مع سعر افتتاح الأسبوع الماضي عند 2155 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيه للجرام.

و افاد تقرير جولد بيليون، الصادر اليوم، شهد الأسبوع المنتهي عدد من الأحداث الهامة على المستوى المحلي، ولكنها فشلت في التأثير على أسواق الذهب في ظل استقرار العوامل التي تساهم في تسعير الذهب محليًا وهي سعر صرف الدولار في السوق الموازية وضعف الطلب وتراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في أسواق الذهب.

صدر خلال الاسبوع تقرير عن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي وأشار أن مصر قادرة على اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد التقدم الأخير الذي حققته مصر في ملف الطروحات الحكومية وتحسن ميزان المدفوعات.

أشار البنك في تقريره أيضًا إلى ضرورة الوصول إلى مرونة سعر الصرف عن طريق خفض قيمة العملة لتحقيق استقرار على الصعيد الخارجي.

كما صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تفاقم العجز في الأصول الأجنبية المصرية بنسبة 11% في يونيو الماضي على أساس شهري ليصل إلى سالب 27.1 مليار دولار مقارنة مع سالب 24.5 مليار دولار في مايو.

والمقصود بصافي الأصول الأجنبية هو أصول البنوك مقيمة بالعملة الصعبة مخصوم منها الالتزامات، ومعنى أن الناتج بالسالب أن الالتزامات تفوق الأصول وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج أموال ساخنة بواقع 22 مليار دولار.