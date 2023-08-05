بعد أزمة أحمد عبدالقادر.. الأهلي يحذر إمام عاشور من "السوشيال ميديا"

حذر مسئولو النادي الأهلي لاعب الفريق الجديد إمام عاشور من وسائل التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة حتي لا يثير اللاعب جدلا بين جماهير النادي في ظل الأحداث الساخنة التي وقعت مؤخرا.

وتعاقد الأهلي مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الحالية قادما من نادي ميتلاند الدنماركي في صفقة شهدت جدلا كبيرا بسبب رحيل اللاعب عن الزمالك في يناير الماضي لخوض تجربه الاحتراف قبل أن يعود سريعا من بوابة الأهلي.

وتواصل خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي باللاعب إمام عاشور خلال الساعات الماضية وطلب منه الابتعاد عن السوشيال ميديا نهائيا في الوقت الحالي لعدم إثارة الجدل وأن الاوضاع والقاوانين في النادي الأهلي تختلف تماما عنها في الأندية الأخر ويجب أن يكون هناك التزام كامل بالتعليمات.

وقال مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن خالد بيبو تحدث مع إمام عاشور مؤكدا له أن جماهير الأهلي تنتظر منه الكثير ويجب أن يسير على قوانين وتعليمات النادي حتي يحظي بثقة الجميع.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور تعهد بالالتزام وعدم اثارة الجدل والتركيز فقط في الملعب وأنه يؤدي البرنامج العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة حتي يكون جاهز في اقرب وقت ومع بداية فترة الاعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن إمام عاشور اعتاد في الفترة الماضية منذ الانمام للأهلي، على نشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الإجتماعي أثارات جدلا كبير في ظل حالة الشد والجذب بين جماهير القطبين عقب انضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

وكان أحمد عبدالقادر جناح فريق الأهلي أثار حالة من الجدل أمس بعدما دخل في أزمة كبيرة مع جماهير القعلة الحمراء وهاجم منتقدية في مواقع التواصل الإجماعي.