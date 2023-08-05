"طب السويس" تجري ٥٨ عملية قسطرة قلبية بمحافظة قنا

أعلنت جامعة السويس، اليوم السبت، عن تنظيم كلية الطب قافلة طبية للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار للقسطرة القلبية بمحافظة قنا وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بقنا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبناءً على طلب رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة الدكتور أحمد سعفان، وبتوجيهات مكثفة من الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس بإشراف الدكتور عبد الرحمن الطحان عميد كلية طب السويس.

وأضاف بيان صادر من المكتب الإعلامى لجامعة السويس، أن القافلة قد تمكنت من إجراء ٥٨ عملية قسطرة قلبية بين التشخيصية والعلاجية وتركيب دعامات دوائية وبالون، وبذلك تكون قائمة انتظار عمليات القسطرة القلبية بمحافظة قنا قد وصلت للعدد صفر، بفضل مجهود أطباء كلية طب السويس.

وأوضح رئيس جامعة السويس أن حرص الجامعة على الاشتراك في مثل هذه المبادرات الرئاسية إنما ينبع من الإيمان العميق بأهمية الدور الخدمي للجامعة سواء في إطار محيطها الإقليمي أو خارج هذا المحيط، فضلا عن ما تقدمه هذه المبادرات من حلول جذرية وسريعة للكثير من المشكلات التي تواجه المواطن.

من جانبه وجه الدكتور عبد الرحمن الطحان عميد طب السويس الشكر لرئيس الجامعة الدكتور علي عطا لما يقدمه من متابعة على مدار الساعة لكافة تفاصيل القافلة ويقدم كافة أوجه الدعم لتذليل كافة العقبات لنجاحها، كما أشار "الطحان" الى أن كلية طب السويس قد سبق وشاركت في تنظيم العديد من القوافل الطبية على مستوى محافظة السويس، مشيرا إلى أن اشتراك كوادر الكلية ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة الرئاسية إنما يُعد تفعيلا لرسالة الكلية التي تسعى إلى نشر مختلف الخدمات الصحية في المجتمــــع، واستثمار إمكاناتها المادية والبشرية لتحقيق هذه الرسالة السامية.

جدير بالذكر أن فريق الأطباء قد ضم دكتور محمد حمزة قابيل ، دكتور اسلام المنياوي استشاريو القلب والقسطرة بصحبة السيد عميد الكلية.