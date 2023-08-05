ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تورنتو السينمائي يكرم المخرجين بيدرو ألمودوفار وسبايك لي

بيدرو ألمودوفار وسبايك
بيدرو ألمودوفار وسبايك لي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي تكريم المخرجين الحائزين على الأوسكار، بيدرو ألمودوفار وسبايك لي، خلال فعاليات النسخة الـ48، والمقامة خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر المقبل.

ألمودوفار، الحائز على جائزة الأوسكار بفئة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم "Talk to Her"،  سيحصل على جائزة جيف سكول، والتي تعترف بالقيادة في خلق اتحاد بين التأثير الاجتماعي والسينما.

أما لي، الحائز على جائزة الأوسكار في فئة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "BlacKkKlansman" وحاصل على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 2016، سيحصل على جائزة “TIFF Ebert Director” التي تكرم صانعي الأفلام المؤثرين خلال مسيرتهم المهنية.

ووفق موقع “فارايتي”، صرح كاميرون بايلي، الرئيس التنفيذي لمهرجان تورنتو السينمائي: “إنه لمن دواعي سروري حقًا الاعتراف ببدرو ألمودوفار باعتباره المتلقي المتميز لجائزة "جيف سكول” لعام 2023. لقد كان لرؤيته الفنية ورواية القصص الجريئة والتزامه الراسخ بتخطي حدود السينما تأثير عميق على السينما. إنه يتحدى الأعراف المجتمعية ويدافع عن التنوع وينير التجربة الإنسانية بحساسية ورشاقة. نشيد بإسهاماته في السينما ونحتفل بقدرته على إلهام واستفزاز الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وفيما يتعلق بـ لي، يقول بايلي: "أحد رواة القصص المهمين في عصرنا. لقد ألهم لي الجماهير وكان له تأثير دائم على فن صناعة الأفلام".

 

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بيدرو ألمودوفار سبايك لي