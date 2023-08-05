تورنتو السينمائي يكرم المخرجين بيدرو ألمودوفار وسبايك لي

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي تكريم المخرجين الحائزين على الأوسكار، بيدرو ألمودوفار وسبايك لي، خلال فعاليات النسخة الـ48، والمقامة خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر المقبل.

ألمودوفار، الحائز على جائزة الأوسكار بفئة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم "Talk to Her"، سيحصل على جائزة جيف سكول، والتي تعترف بالقيادة في خلق اتحاد بين التأثير الاجتماعي والسينما.

أما لي، الحائز على جائزة الأوسكار في فئة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "BlacKkKlansman" وحاصل على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 2016، سيحصل على جائزة “TIFF Ebert Director” التي تكرم صانعي الأفلام المؤثرين خلال مسيرتهم المهنية.

ووفق موقع “فارايتي”، صرح كاميرون بايلي، الرئيس التنفيذي لمهرجان تورنتو السينمائي: “إنه لمن دواعي سروري حقًا الاعتراف ببدرو ألمودوفار باعتباره المتلقي المتميز لجائزة "جيف سكول” لعام 2023. لقد كان لرؤيته الفنية ورواية القصص الجريئة والتزامه الراسخ بتخطي حدود السينما تأثير عميق على السينما. إنه يتحدى الأعراف المجتمعية ويدافع عن التنوع وينير التجربة الإنسانية بحساسية ورشاقة. نشيد بإسهاماته في السينما ونحتفل بقدرته على إلهام واستفزاز الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وفيما يتعلق بـ لي، يقول بايلي: "أحد رواة القصص المهمين في عصرنا. لقد ألهم لي الجماهير وكان له تأثير دائم على فن صناعة الأفلام".