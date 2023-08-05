جامعة المنوفية تشارك بنهائيات مسابقة رالى مصر لريادة الأعمال

شاركت جامعة المنوفية بالمعسكر التدريبي بمسابقة رالى مصر لريادة الأعمال التى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والذي أقيم بمقر الأكاديمية ببورسعيد بمدينة بور فؤاد حيث يضم المعسكر مشاريع الجامعات المشاركة التى تأهلت لنهائيات المسابقة والتى ستقام بمدينة العلمين بنهاية شهر أغسطس.

والجدير بالذكر ان الجامعة شاركت بعدد ٦٤ مشروعا تم تصفيتها إلى ٤ مشاريع بنصف النهائي إلى أن وصلوا لمشروعين بالنهائيات وهما كالتالى: مشروع الطالب زياد محمد فؤاد زيد كلية الهندسة الإلكترونية Green Energy From Plastic (GEFP) وهو مشروع مسجل براءة اختراع في أكاديمية البحث العلمي المصرية وفكرته تحويل البلاستيك إلي كهرباء ونيتروچين مسال وكربونات كالسيوم وبالتالي يحل مشكلة نقص الطاقة ونقص المنتجات الصناعية الهامة بالإضافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة، ومشروع الطالبة سلمي محمد المعاذ كلية العلوم و أحمد عبدالعزيز كلية الهندسة والمشروع مسجل براءة اختراع في أكاديمية البحث العلمي المصرية وفكرته NatureMagic عباره عن كريم يعمل على على علاج الحروق و القضاء على الآثار والتشوهات الناتجه عنها بطريقه طبيعية بدون إستخدام الليزر أو عمليات التجميل.

وأكد الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بأننا نعمل جميعا على توفير البيئة المناسبة للطلاب للحصول على أفضل النتائج تحت إشراف إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بإشراف مرفت عرفه مديرة الإدارة والدكتور فتح الله الشوره مشرف وفد الجامعة.